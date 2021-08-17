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Gaziantep’te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Gaziantep’te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

olay anına ait güvenlik kamerası görüntüsü

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri 

-kaza yerinden görüntüler
-kazaya karışan araçlar
-olay yeri
-genel ve detay görüntüler

( GAZİANTEP )- Kaza anları güvenlik kamerasında GAZİANTEP

- Gaziantep’in Nizip ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kaza, öğle saatlerinde Nizip-Birecik karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Nizip-Birecik karayolunda farklı yönlerde seyir halinde olan Yunus Emrik idaresindeki 27 AKT 38 plakalı Volkswagen marka araç ile Ali Solgun idaresindeki 09 RB 194 plakalı Renault marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu olay yeri savaş alanına dönerken, çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu Renault marka otomobil sürücüsü Ali Solgun’un hayatını kaybettiğini belirlerken, yanında yolcu olarak bulunan Salih Altuntaş ise yaralandı. Yaralanan Salih Altuntaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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