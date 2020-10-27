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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Gaziantep'te dayı yeğenin öldüğü feci kaza kamerada

Gaziantep'te dayı yeğenin öldüğü feci kaza kamerada

Güvenlik kamera görüntüsü

Kamera Güvenlik Kamerası 

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-Arşivden olay yeri görüntüleri

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir hafta önce meydana gelen ve dayı yeğenin hayatını kaybettiği feci kazada trendeki güvenlik kamerasına yansıdı. İslahiye ilçesi Kozdere Mahallesi'ndeki 20 Ekim sabahı meydana gelen feci kazada, Fevzipaşa-Beyoğlu treni, hemzemin geçmek isteyen Ökkeş Sadettin Kara yönetimindeki hafif ticari araca çarpmış, kazada sürücü ile yanında bulunan 8 yaşındaki yeğeni Zeynep Azra hayatını kaybetmiş, 6 yaşındaki kardeşi Elanur Soysal ise yaralanmıştı. Feci kaza trenin güvenlik kamerasına yansıdı. (BŞ-SD-
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