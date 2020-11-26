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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
GAZİANTEP - Otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında

GAZİANTEP - Otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında

- Güvenlik kamerasına yansıyan hırszılık anı - Gözaltına alınan şahıslardan görüntü Gaziantep 'te otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasındaGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in Nizip ilçesinde bir otomobilden hırsızlık yaptığı güvenlik kamerasınca tespit edilen şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir otomobilden hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması içim çalışma başlattı.Ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği ve çok sayıda suçtan kaydı bulunan şüpheliyi yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin otomobilden hırsızlık yaptığı anlar yer alıyor.

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