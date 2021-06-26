GAZİANTEP - Otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıması - Kazayla ilgili vatandaşla röportaj - Kaza yapan traktörün çekiciye yüklenerek alandan gönderilmesi - Kazaya karışan otomobil ve polis ekipleri Gaziantep 'te otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı - Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.İslahiye - Hatay kara yolu otogar kavşağında, İzzet Karağaç'ın kullandığı 80 BD 361 plakalı traktör ile Muhammed Hakan idaresindeki 31 AGK 787 plakalı otomobil çarpıştı.Kaza nedeniyle traktör ikiye bölünürken, araçlarda bulunan sürücüler ile Ali ve İmen Başıböyük yaralandı.Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazanın meydana geldiği anlar ise bir iş yeri kamerasına yansıdı. Görüntüde çarpışma anı ve çevredekilerin koşturmaları yer alıyor.
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