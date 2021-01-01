Gaziantep’in en sessiz yeni yılı havadan görüntülendi

-- AKTÜEL BOŞ MEYDAN GÖRÜNTÜSÜ



( GAZİANTEP -DRONE) GAZİANTEP



- Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yeni yıla sessiz sedasız giren Gaziantep’in boş cadde ve sokaklar havadan görüntüledi. Saatler 00.00’göstermesiyle 2021’i karşılayan kentte tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla her yıl yılbaşında dolu olan cadde ve sokaklarında sessizlik hakimdi. Tarihi kültür yolu, kale ve kalealtı mevki, demokrasi meydanının boş hali havadan görüntülendi. Polisin sıkı tedbirler aldığı şehirde her hangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (RY-SD-



loading...