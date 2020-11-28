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28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
GAZİANTEP - Camiden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

GAZİANTEP - Camiden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

- Caminin güvenlik kamerası - Zanlının camiye girmesi - Zanlının çaldığı cep telefonu ile camiden çıkmasıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir camiden cep telefonu çalınması üzerine çalışma başlattı.Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli A.C'yi adresinde gözaltına aldı.Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Güvenlik kamerası görüntülerinde, zanlının camiye girmesi ve çıkışı yer alıyor.

Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Cep Telefonu 

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