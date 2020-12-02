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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
GAZİANTEP - Cami ve iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

GAZİANTEP - Cami ve iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

- Hırsızlık anlarının güvenlik kamerası görüntüleri Gaziantep 'te cami ve iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında - Camiden avize ile iş yerinden televizyon çalan iki şüpheli tutuklandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te cami ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları güvenlik kameralarınca tespit edilen iki şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yeditepe ve Mücahitler mahallerindeki cami ve bir iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği iki zanlıyı yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir şüphelinin camiden çaldığı avizeyi montuna sararak götürmesi ile iş yerinden televizyon çalma anları yer alıyor.

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