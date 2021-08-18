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Gazeteci Emre Erciş’i vuran şüpheliler yakalanarak adliyeye sevk edildi
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Gazeteci Emre Erciş’i vuran şüpheliler yakalanarak adliyeye sevk edildi

Gazeteci Emre Erciş’i vuran şüpheliler yakalanarak adliyeye sevk edildi

Şüphelilerin güvenlik kamerası görüntüleri

Operasyon Güvenlik Kamerası Gözaltı Polis Ekipleri Saldırı 

-Operasyon görüntüleri
-Adliyeye sevk edilişleri
-Detaylar

( İSTANBUL )-Şüpheliler güvenlik kamerasında İSTANBUL

- İstanbul Fatih’te gazeteci Emre Erciş’i vuran şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 12 Ağustos günü gazeteci Emre Erciş’in Fatih’teki evinin önünde silahla yaralanmasına ilişkin çalışma başlatmıştı. Emniyet birimleri Erciş’i vuran şüphelilerin kimliklerini belirlemek için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde iki şüphelinin motosikletle olayı gerçekleştirdikten sonra Okmeydanı’nda lüks bir araca bindiklerini tespit etti. Ekipler yaptıkları çalışmalar neticesinde saldırıyı gerçekleştirenlerin E.K. ve B.P. olduğunu belirleyerek, 14 Ağustos günü adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonlarda şüpheli E.K. ve B.P. yakalanarak gözaltına alındı. Gün içerisinde emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan saldırıyı azmettirenlerle alakalı çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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