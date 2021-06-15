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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Gaz teli takılı kalan motosiklet, sürücüsünü böyle sürükledi

Gaz teli takılı kalan motosiklet, sürücüsünü böyle sürükledi

Motorun gaz telinin takılmasından görüntü

Kamera Güvenlik Kamerası Motosiklet Sürücüsü Trol 

-İbrahim Kök konuşma
-Yağ değişiminden görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de yağ değişimi yapılan motosikletin gaz teli takılı kaldı. Kontrolden çıkan motosiklet sürücüsünü de sürükleyerek devrildi. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Denizli’ de Merkezefendi ilçesi sınırları içinde bulunan 3. Sanayi sitesinde bulunan yağ değişimi yapan iş yerine motosiklet geldi. İş yeri sahiplerinden İbrahim Kök tarafından motosikletin yağı değiştirilerek bakımı yapıldı. Sürücüsü tarafından çalıştırılan motosikletin gaz teli takılı kaldı. Kontrolden çıkan motosiklet sürücüsünü de sürükleyerek devrildi. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaklaşık 300 TL masraf çıktığını belirten yağcı İbrahim Kök, "Müşteri motorun yağını değiştirmeye geldi, bizde yağını değiştirdik. Gaz teli takılı kaldı ve camın içerisinde girdi. 300 TL’lik zararımız oldu. Allah’tan kendisine bir şey olmadı" dedi.
(HD-MB-Y)
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