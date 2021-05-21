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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Freni patlayan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı: 2 yaralı

Freni patlayan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı: 2 yaralı

kaza güvenlik kamerası görüntüsü

Sağlık Ekibi Kamera Kırmızı Işık Güvenlik Kamerası Zincirleme Kaza 

-kazaya karışan araçlar
-detaylar
-ambulans
-yolan görüntü
-detaylar
-hurdaya önen araçlar
-bir kişinin olayı anlatması

( ANTALYA )- Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza kamerada ANTALYA

- Antalya'da kırmızı ışıkta duran araçların arasına dalan kamyon 6 araca hasar verirken olayda 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Alanya'nın Okurcalar beldesi D 400 karayolu Alarahan kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre freni patlayan Mustafa Köken idaresindeki 07 KBN 26 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Kamyonun çarpmasının şiddetiyle yaşanan zincirleme kazada H.T. yönetimindeki 07 LPJ 73 , H.Ü. yönetimindeki 07 H 0175, A.İ.A yönetimindeki 06 DY 6662, A.S yönetimindeki 07 AAN 815, C.A. yönetimindeki 07 NCS 04 ve M.S. yönetimindeki 27 BCC 57 plakalı araçlar da hasar görürken Ş.U. ve S.M yaralandı. Kaza sebebiyle ortalığın savaş alanına döndüğü olayda ihbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Araçların hurdaya döndüğü kazada hafif yaralanan 2 kişiye olay yerinde müdahale edildi.
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