Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
- Fren yerine gaza basınca satış ofisine daldı

- Fren yerine gaza basınca satış ofisine daldı

Aracın satış ofisine dalması

Araç Bakımı Kamera Güvenlik Kamerası Başkent Direksiyon 

-Detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

- Rusya’da bir oto galeri personeli, fren yerine gaza basması sonucu satış ofisine daldı. Rusya’nın başkenti Moskova’da araç bakımı da yapan bir oto galeride personelin dikkatsizliği kazaya yol açtı. Oto galeriye bırakılan aracın bakım işlemlerinin tamamlanmasının ardından çalışanlardan biri aracı binanın dışına çıkarmak için direksiyona geçti. Personelin, fren yerine gaza basması sonucu araç hızla duvara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle duvar parçalanırken, araç satış ofisine daldı. Satış ofisindeki müşterilere hizmet verildiği sırada içeri dalan araç büyük paniğe neden oldu. Oto galeride ve aracın kaportasında maddi hasar meydana geldi. Araç daha sonra satış ofisinden çıkarılırken, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı. Kazada sürücü dahil kimsenin yaralanmadığı, aracın tamiratının da oto galeri tarafından yapılacağı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement