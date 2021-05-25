- Fransa’da Covid-19 salgını sürecinde 400'den fazla film gösterime giremedi



- Fransa’da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 Ekim’den bu yana kapalı olan sinemalar 19 Mayıs’ta kapılarını tekrar açarken, sokağa çıkma yasağı ve tam kapanma uygulanan süreçte 400'den fazla sinema filmi gösterime giremedi. Fransa’da korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 30 Ekim’den bu yana kapalı olan sinema ve tiyatrolar, kademeli normalleşme kapsamında geçtiğimiz hafta yeniden açılmıştı. Fransızlar, söz konusu normalleşme adımını memnuniyetle karşıladı. Ulusal Fransız Sinema Federasyonu'na (FNCF) göre, geçtiğimiz çarşamba günü yaklaşık 283 bin kişi, ertesi gün ise 150 bin kişi sinemaya gitti. Sinema salonları yüzde 35 doluluk oranında hizmet verebilirken, patlamış mısır satışı ve tüketimi ise hala yasak. Sokağa çıkma yasağı ve tam kapanma uygulanan süreçte 400'den fazla sinema filmi gösterime giremedi. Sinema salonlarına, 9 Haziran'dan itibaren 2 kat fazla seyirci kabul edilebilecekken, 30 Haziran itibariyle tiyatrolar da kapasitelerinin tamamını kullanabilecek. Covid-19 kısıtlamaları hafifletilse de salgının yeniden canlanmasını engellemek amacıyla maske ve mesafe kuralı ise devam ediyor.

