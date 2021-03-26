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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Fıstık hırsızları kamerada

Fıstık hırsızları kamerada

Kameraya yansıyan hırsızlık anları

Güzergah Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-Fıstık çalınma anları
-Detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da önce park halindeki minibüsten, ardından da bir iş yerinden 1 ton 360 kilo fıstık çalan 3 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı.Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi’nde yaşandı. Park halindeki bir minibüsün çalındığı ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından minibüsün gittiği güzergahı belirledi. Polis bir süre sonra aynı şüphelilerin Şanlıurfa Ticaret Merkezindeki bir depodan da 1 ton 360 kilo fıstık çaldığını belirledi. Buradaki güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerinin Sedat Ç., Mehmet A. ve Aziz Ç. olduğu saptanan şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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