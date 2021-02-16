Fırtınayla savrulan kamelya böyle uçtu

-- Fırtınada uçan kamelyadan görüntü

-- Fırtınada düşen çatıdan güvenlik kamerası görüntüsü



( İZMİR )- Fırtınada uçan kamelya güvenlik kamerasında İZMİR



- İzmir'de etkili olan kuvvetli fırtına sebebiyle, Bornova ilçesinde bulunan bir sitenin kamelyası havaya uçtu. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İzmir'de hızı saatte 100 kilometreye ulaşan fırtına, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına sebebiyle İzmir'de 120 ağaç devrildi veya yan yattı, çatı uçmaları ve olası tehlikeler kapsamında 30’dan fazla ihbara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından müdahale edildi. İtfaiye, fen işleri ve park bahçeler dairesi ekipleri, zorlu koşullar altında görevlerine devam ediyor. Fırtına sebebiyle Bornova ilçesinde bir sitenin kamelyasının havaya uçması ise sitenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde rüzgarın etkisiyle yerinden sökülen kamelyanın ters dönerek uçtuğu görüldü.

Öte yandan Bayraklı ilçesinde çatıdan kopan bacanın araçların üzerine düştüğü anlar da güvenlik kamerasına yansırken, Karşıyaka Çarşısı'nda bir çatının yola düşmesi de yine çevrede bulunan iş yeri kamerası tarafından görüntülendi. (AÇ-



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