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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Fırtınanın çatıyı uçurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Fırtınanın çatıyı uçurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Fırtına da havalanan tek katlı binanın çatısı

Ticari Taksi Güvenlik Kamerası Benzin İstasyonu Kaçış Şiddetli Rüzgar 

-O sırada yoldan geçen ticari taksi
-Taksinin son anda bina altına kalmadan kurtulması
-Benzinlikteki 3 kişinin kaçışması
-Bir kişinin son anda başına gelecek olan cisimden kurtulması

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Erbaa ilçesinde fırtınanın tek katlı bir binanın çatısını uçurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Tokat’ın Erbaa ilçesinde şiddetli rüzgar gün boyu aralıklarla etkili oldu. İlçeye bağlı Karayaka beldesinde bir benzin istasyonu yanında bulunan tek katlı binanın çatısı fırtınaya dayanamadı. Bir anda havalanan çatı yola uçarken, o sırada yoldan geçen taksi sürücüsü ölümden döndü. Çatının altında kalmaktan son anda kurtulan araçta maddi hasar oluştu. Sürücü ile kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaşanan korku dolu anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Benzin istasyonu çalışanı ile yakıt almaya gelenlerin korku ile sağa sola kaçışma anları ise görüntülere yansıdı. Bir kişi ise rüzgarda savrulan parçadan son anda kurtulduğu anlarda kameralara yansıdı. Toz duman içinde kalan benzin istasyonu çalışanı da kazayı ortalığa saçılan tavan parçaları nedeni ile yara almadan atlattı. (Nİ-GF-
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