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Fırındaki yardım kumbarasını böyle çaldı
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Fırındaki yardım kumbarasını böyle çaldı

Fırındaki yardım kumbarasını böyle çaldı

FIRIN İÇİNDEN DETAY

Tahkikat Kamera Güvenlik Kamerası Irak 

-HIRSIZIN KUMBARAYI ALMASINDAN DETAY

( IĞDIR -ÖZEL) IĞDIR

- Iğdır’da bir kişi, fırına konulan yardım kumbarasını çaldı. Olay, iki gün önce Iğdır Doğubayazıt Caddesi'nde bulunan bir fırında meydana geldi. İşletme sahibi, Iğdır’da yasal izinle yardım toplayan bir hasta için fırına kumbara bıraktı. Fırına giren genç bir kişi, yardım kumbarasını alıp kaçtı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
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