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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Film sahnelerini aratmayan kaçış kamerada... Seyir halindeki araca çarpıp, polis ekiplerini durdurdular

Film sahnelerini aratmayan kaçış kamerada... Seyir halindeki araca çarpıp, polis ekiplerini durdurdular

Şahısların kaçma anı

Polis Aracı Güzergah Güvenlik Kamerası Kaçış Polis Ekipleri 

-Vatandaşa vurma anı
-Olay yeri
-Röportajlar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Polisten kaçan şahısların kaçma taktiği görenleri hayrete düşürdü İSTANBUL

- Kartal'da hırsızlık yaptıkları sırada devriye gezen polislere yakalanan hırsızlar ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Minibüsle polisten kaçan hırsızlar, arkalarından gelen polis aracını durdurmak için yolda aracıyla ilerleyen vatandaşın aracına çarptı. Hırsızların çarpmasıyla aracını yolda durduran vatandaşa çarpmak istemeyen polisler de durmak zorunda kaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Geçtiğimiz günlerde Kartal'da yaşandı. İddiaya göre cadde üzerinde bulunan bir iş yerine gelen hırsızlar, minibüslerinden inerek dükkana girip içeriden malzeme çaldı. O sırada yolda devriye gezen polis ekibi, işyerinden çıkan şahıslardan şüphelenip yanlarına yaklaşınca şahıslar kaçmaya başladı.
Hırsızlar ile polis ekibi arasında kovalamaca başladı.
Şahıslar, arkalarından gelen polis otosunu durdurmak için yolda aracıyla seyir halinde olan Sezgin Üzün isimli vatandaşın aracına çarptı. Hırsızların aracına çarptığı vatandaş da aracını durdurunca, arkadan gelen polis ekibi de araca çarpmamak için durmak zorunda kaldı. Olay yerinden hızla kaçan şahısları yakalamak için polis çalışma başlattı. Hırsızların vatandaşın aracına çarparak polisten kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızların aracına çarptığı Sezgin Üzün, "Hırsız şuradan köşeden geliyordu. Bana vurdu, polis arkadaşların önüne attı. Bende bir sorun yok, sıkıntı yok. Bunlar hırsızlık yapıyorlarmış. Hırsızlık yapmışlar. Ben güzergahımdan işime gidiyorum. Geldiler bana vurdular polis arkadaşların önüne attılar beni" dedi.
Olaya tanık olan Şenol Duru, "Sabah yedi gibi polislerin durmasıyla hırsızların kaçmasını fark ettik. Daha sonra hırsızlık olduğunu öğrendik. Polis peşine gitti ama ileride kaçarken önce sivil arabaya vuruyor. Polisi şaşırtıyor sonra kaçıyor hırsızlar" dedi.
(CGK-
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