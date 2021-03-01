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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Film gibi kovalamaca vatandaş kamerasında

Film gibi kovalamaca vatandaş kamerasında

Kaçan aracın gidişi

Polis Kamera Cep Telefonu Hanlı 

-Motosikletli ekibin peşinden gitmesi
-Yoldan giden diğer araçlar
-Lastiği patlayan aracın terk edilmiş haldeki görüntüsü
-Polislerin inceleme yapması

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama noktasından kaçan otomobil ile polisin kovalamacası vatandaş kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre, soyadı açıklanmayan Mustafa adlı kişinin kullandığı 07 RJ 924 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Mahallesindeki uygulama noktasında durdurulmak istendi. Ancak polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.
Polis ile kaçan sürücü arasında kovalamaca başladı.
Yaklaşık 35 dakika süren kovalamacada Erntuğrul Gazi Caddesinde lastiği patlayan sürücü, araçtan inip olay yerinden kaçtı. Yapılan incelemede hacizli yakalamalı olduğu öğrenilen araç otoparka çekildi. Kaçan sürücü ile polisin kovalamacası ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (ARS-
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