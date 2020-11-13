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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
FETÖ operasyonunda GATA’dan atılan 4 tıp öğrencisi yakalandı

FETÖ operasyonunda GATA’dan atılan 4 tıp öğrencisi yakalandı

Şahısların adliyeye girişlerinden görüntü

Ankesörlü Telefon Karahisar Savcılık Sorgusu Tıp Öğrencisi Öğrenciler 

-Adliyeden görüntü

( AFYON KARAHİSAR)- Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi AFYON KARAHİSAR

- Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik polis tarafından gözaltına alınan 4 şahıs adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin kapatılan Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nden (GATA) atıldıkları ve farklı üniversitelerde 4. sınıf tıp bölümü öğrencileri olduğu öğrenildi.Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yerleştirilmiş örgüt üyeleri ve mahrem sorumlularının deşifre edilmesine yönelik Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu, Afyonkarahisar’daki ankesörlü telefonlardan mahrem sorumlular tarafından periyodik şekilde şifreli olarak arandıkları tespit edilen ve askeri okulla ilişikleri kesilen 4 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı operasyonda B.S., M.E., Ö.F.Ö. ve H.B.D. isimli şüpheliler kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının adliyeye sevk edildi şahısların kapatılan Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nden (GATA) atıldıkları ve farklı üniversitelerde 4. sınıf tıp bölümü öğrencileri olduğu öğrenildi.Şüphelilerin savcılık sorgusunun ardından öğlen saatlerinde mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.
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