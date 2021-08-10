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- Fethiye otogarında bıçaklanan kişi öldü
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
- Fethiye otogarında bıçaklanan kişi öldü

- Fethiye otogarında bıçaklanan kişi öldü

- olay anın güvenlik kameras görüntüsü

Otobüs Terminali Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

-- şahsın yerde yatması
--detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye ilçesindeki otogarda bıçaklanan kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, Cavit Alioğlu ile kimliği henüz tespit edilemeyen kişi arasında Taşyaka Mahallesi'ndeki otobüs terminalinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi yanındaki bıçakla Alioğlu’nu bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Alioğlu’nun, yaşamını yitirdiğini tespit etti. Alioğlu'nu bıçakladıktan sonra kaçan zanlının yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Öte yandan, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Alioğlu'nun bıçaklanma anı görülüyor. (MY-OD-
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