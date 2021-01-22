Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Ferdane Kurt’un katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Ferdane Kurt’un katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Şüphelinin emniyetten çıkarılışı

Akalan Güvenlik Kamerası Katil Zanlısı Polis Ekipleri Cinayet 

-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bayrampaşa'da bir otelde iple boğularak öldürülmüş halde bulunan Ferdane Kurt'un katil zanlısı cinayeti itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı adliyeye sevk edildi. Bayrampaşa’da bir otelde kalan 43 yaşındaki Ferdane Kurt, 12 Ocak günü aynı otelde kaldığı öğrenilen Cemil Yar'ın odasında iple boğularak öldürülmüş bir halde bulunmuştu. Olaydan sonra kayıplara karışan zanlı Cemil Yar'ın yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı incelme başlatmıştı. Yaklaşık 400 güvenlik kamerasından elde edilen 216 saatlik görüntüyü incelemeye alan, polis ekipleri cinayet şüphelisi Cemil Yar'ı Başakşehir'de kaldığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Cemil Yar’ın tehdit, hakaret, yaralama gibi suçlardan 6 kez suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli Yar'ın emniyette verdiği ilk ifadesinde “ Alkol alıyorduk. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Öldürdüğümü biliyorum ama o an aklımda yok” şeklinde ifade verdiği ileri sürüldü. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan Adalet Sarayı’na sevk edildi. Eski eşi koruma altına alındı Öte yandan Cemil Yar’ın olayı gerçekleştirip kayıplara karışmasının ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin katil zanlısının Malatya'da yaşayan eski eşi hakkında tedbir amacıyla koruma kararı aldırdığı bilgisi elde edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı