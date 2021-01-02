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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

-güvenlik kamerası-

Ticari Taksi Kamera Sofya Güvenlik Kamerası Ticari Araç 

-Araçların seyir halinde ilerlemesi
-Çarpışma anı
-Araçların savrulması
-Bir aracın takla atması
-Arşiv görüntüsü

( İSTANBUL )- İki taksinin çarpışma anı kamerada İSTANBUL

- Beylikdüzü’nde ticari taksiyle, otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, taksilerin çarpıştığı ve bir taksinin takla attığı görülüyor. Kaza 30 Aralık günü saat 23.00 sıralarında Beylikdüzü Ayasofya Caddesi’nde meydana geldi. Sürücülerin dikkatsizliği sonucu 42 EBT 93 plakalı hafif ticari araç ile 34 TGG 93 plakalı ticari taksi çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari araç refüjdeki bir ağacı devirerek takla atmış, kazada iki kişi yaralanmıştı. Bugünde feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, iki aracın çarpıştığı ve bir aracın takla attığı görülüyor. Diğer bir taksinin de yolda savrulduğu görülüyor.
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