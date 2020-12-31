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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Aracın geçişi

Kamera Güvenlik Kamerası Trol 

-İçinden bulunanların uzaklaşması
-Alevler
-İtfaiyenin müdahalesi
-Arşiv görüntüler

( İSTANBUL )- Kaza sonrası oluşan alev topları kamerada- Feci Kazayı yapan 4 kişinin olay yerinden böyle uzaklaştı İSTANBUL

- Bahçelievler’de gece saatlerinde kontrolünü kaybederek dükkana çarpan otomobilin alev alev yandı anlar ve otomobil içindekilerin kaçma anları kamerada. Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Hüdavendigar Caddesi’nde gece saat 02.30 sıralarında İddiaya göre, kontrolden çıkan 06 SGR 18 plakalı otomobil, cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın altındaki dükkana girmişti. Çarpmanın etkisiyle, dükkanın önünde bulunan elektrikli dolaplar alev alırken, otomobile sıçraması sonucu araçta patlama meydana gelmişti. Araç içerisinde bulunan 4 kişi de inerek kaçmıştı. Feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Şimdi de, feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. 4 kişinin kaçma anı ve otomobilin yanma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın yoldan geçtiği ve içerisinde bulunanların araçtan inerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler de ise, otomobilin alev alev yandığı ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor.
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