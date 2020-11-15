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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Fatih’teki cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi

Fatih’teki cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi

Maktulün yaralanma anına ilişkin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler

Market Kamera Güvenlik Kamerası Cinayet 

-şahısların emniyet çıkışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih’te aralarında husumet bulunan Afgan vatandaşı Ahmet Khaalid'i (26) bıçaklayarak öldürdükleri öne sürülen 5 zanlı adliyeye sevk edildi. Fatih'te 9 Kasım tarihinde aralarında husumet bulunan Afganistan uyruklu Ahmet Khaalid'i (26) bıçaklayarak öldürdükleri öne sürülen Bılal M., Rehan M., Zebi M., Rahman A. ve Surgun Ş. emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi. Şüpheliler emniyette verdikleri ifadesinde maktul ile olay öncesinde kavga ettiklerini, aralarında bu kavgadan kaynaklı husumet olduğunu, olay günü de yine aynı sebeple kavga ettiklerini ve bahse konu olayın meydana geldiğini aktardı. Öte yandan olaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde bir marketin önünde kavga eden gruptakilerden Khaalid'in bıçakla yaralandıktan sonra market girişinde yere düştüğü anlar görülüyor.
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