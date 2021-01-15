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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Fatih’te kapkaç anı kamerada

- Fatih’te kapkaç anı kamerada

Kapkaç anı

Güzergah Sürücü Belgesi Kredi Kartı Uçak Bileti Polis Ekipleri 

-Kaçmaları
-Yakalanmaları
-Emniyete götürülmeleri
-Detay

( İSTANBUL ) - Fatih’te kapkaç anı kamerada İSTANBUL

- Fatih’te yabancı uyruklu bir kişinin çantasını çalan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Kapkaç anı saniye saniye kameraya yansıdı. Olay, Fatih ilçesi Şehsuvar Bey Mahallesi Sahil Kennedy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07.12.2020 tarihinde Türkiye’ye gelen Rusya uyruklu O.Z. (34) isimli kadın şahsın, 9 Ocak Cumartesi günü cadde üzerinde yürürken, içerisinde bin 200 TL para, 2 adet pasaport, sürücü belgesi, kredi kartı sağlık kartı ve uçak bileti bulunan çantası kap kaç yöntemi ile çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini ve kaçtıkları güzergahı inceleyen ekipler, sonucu şüphelilerin Muhsine Hatun Mahallesinde bulunan bir otele girdikleri tespit etti. Aynı gün bahse konu otele gerçekleştirilen operasyonda olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.Y. (21) ve O.A. (21) isimli şahıslar, kaldıkları otel odasında hırsızlığa konu çanta ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda yakalanan şüphelilerden M.Y. isimli şahsın 30.12.2020 tarihinde Fatih ilçesi Katip Kasım Mahallesinde meydana gelen ve Tacikistan uyruklu S.D. (44) isimli kadın şahsın maruz kaldığı “Kapkaç” konusunun da faili olduğu belirlendi. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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