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Fatih’te hırsızın turistlerin çantasını bebek arabasından çaldığı anlar kamerada
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Fatih’te hırsızın turistlerin çantasını bebek arabasından çaldığı anlar kamerada

Fatih’te hırsızın turistlerin çantasını bebek arabasından çaldığı anlar kamerada

Güvenlik kamerası görüntüleri

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

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- Fatih Kumkapı’da mağazada alışveriş yapan turistlerin çantası bir hırsız tarafından bebek arabasından çalındı. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızın rahat tavırları pes dedirtti. Olay, geçtiğimiz cuma günü öğle saatlerinde Fatih Kumkapı’da yaşandı. Eşi ve çocuğuyla birlikte alışveriş yapan Çek Cumhuriyeti vatandaşı turisti takip eden bir hırsız, bebek arabasındaki içinde bilgisayar ve bir miktar para bulunan çantayı çaldı. O anlar mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hırsızın rahat tavırları ise, bu kadarına pes dedirtti. (FT-DCC- Mİ-ÖFA
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