Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Fatih’te Arap turistler Çeçen turisti böyle soydu

Fatih’te Arap turistler Çeçen turisti böyle soydu

Güvenlik kamerası görüntüsü

Kamera Güvenlik Kamerası Bebek Arabası Hırsız Döviz Bürosu 

-Bir şahsın Turisti oyalaması
-Diğer şahısların çantayı alması
-Döviz bürosundan çıkmaları

( İSTANBUL ) - (ÖZEL)- Fatih’te döviz bürosundaki hırsızlık anı kamerada İSTANBUL

- Fatih’te bir döviz bürosuna para çekmek için gelen Çeçen turist ve eşi, 3 Arap turist tarafından soyuldu. Oyalama marifetiyle bebek arabasında bulunan ve içerisinde Bin Euro ile bir miktar dövizin bulunduğu çantanın çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün Fatih Aksaray’da bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çeçenistan uyruklu bir turist eşiyle birlikte para çekmek amacıyla bir döviz bürosuna girdi. Burada sıra beklediği esnada içeride bulunan üç Arap turist bebek arabasında bulunan ve içerisinde Bin Euro, bir miktar dolar ve Türk lirası bulunan çantayı oyalama marifeti ile aldı. Çantayı alan Arap turistler daha sonra hiçbir şey olmamış gibi döviz bürosundan ayrıldı. Hırsızlık anı kamerada Döviz bürosunda gerçekleşen hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde döviz bürosuna gelen Çeçenistan uyruklu turistlerin sıra beklediği esnada üç Arap turistin yanlarına yaklaştığı ve eşinin arkasında sıra bekleyen kadını oyalayarak bebek arabasında bulunan çantayı el çabukluğuyla alarak döviz bürosundan uzaklaştıkları görülüyor. (SB- MB-YM-
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement