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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu

Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu

-Hırsızın minibüse girdiği anlar güvenlik kamerası

( BURSA - ÖZEL)- Park hâlindeki minibüse kelebek camından girip hırsızlık yaptı- O ânlar kameralara yansıdı BURSA

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- Bursa'da park hâlindeki minibüse kelebek camından girerek, içeride bulunan bozuk para ve bazı eşyaları çalan hırsız kayıplara karıştı. Hırsız ânı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün Soğanlı Mahallesi üzerinde meydana geldi. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, park hâlindeki minibüsün yanına gelen bir kişi, uzun süre sokağın başında durarak etrafı ve minibüsü kolaçan etti . Üst kelebek camını aralayan hırsız kısa süre tekrar minibüse gelerek, camı komple açıp tırmanarak içeri girdi. İçeride bulunan bozuk para ve bazı eşyaları alan hırsız gözden kayboldu. Sabah işe gitmek için minibüsün yanına gelen araç sahibi, hırsız girdiğini fark edince polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarından eşkâlini belirlediği şüpheliyi arıyor. (HG-MŞ)
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