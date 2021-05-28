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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Eyüpsultan ve Esenyurt’ta ekmek hırsızlığı kamerada

Eyüpsultan ve Esenyurt’ta ekmek hırsızlığı kamerada

Güvenlik kamerası

Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Irak 

-Hırsızların ekmekleri alması

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Eyüpsultan ve Esenyurt’ta önceki gün meydana gelen olayda iş yeri önüne bırakılan ekmekleri çalan hırsızlar kameralara yansıdı. Olay, farklı günlerde Eyüpsultan ve Esenyurt’ta meydana geldi. Eyüpsultan Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yeri önüne sabah saatlerinde bırakılan ekmekleri gözüne kestiren hırsız, ilk önce etrafı gözetledi. Daha sonra hiç bir şey olmamış gibi ekmekleri alarak oradan ayrıldı. Esenyurt’ta gerçekleşen diğer hırsızlık olayında ise Örnek Mahallesinde bulunan bir bakkala fırın çalışanı tarafından sabah erken saatlerinde ekmek bırakıldı. Fırın çalışanı tarafından iş yeri önündeki dolap üzerine bırakılan ekmekleri gözüne kestiren hırsız, etrafı gözetledikten sonra dolabın üzerinde bulunan ekmekleri alarak oradan uzaklaştı. Gerçekleşen hırsızlık olayı ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlık anları kamerada Her iki iş yerinde güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayında dükkan önüne bırakılan ekmekleri gören hırsız etrafı gözetledikten sonra hiç bir şey olmamış gibi ekmekleri oradan ayrıldığı görülüyor.
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