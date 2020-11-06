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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Eyüpsultan'daki yol verme cinayetinin zanlısı tutuklandı - İSTANBUL

Eyüpsultan'daki yol verme cinayetinin zanlısı tutuklandı - İSTANBUL

- Olay anı (güvenlik kamerası) - Kaçma anları (güvenlik kamerası)Eyüpsultan'daki yol verme cinayetinin zanlısı tutuklandıİSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da yol verme nedeniyle çıkan tartışmada motosiklet sürcüsü Şahin Akpınar'ı (30) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Eyüpsultan'da 4 Kasım'da 01.20 sıralarında bir eğlence mekanından çıkan Servan T. (25) ve Ulaş K. (40) trafikte motosiklet sürücüsü Şahin Akpınar ile yol verme tartışması yaşadı.Olay yerinden motosikletiyle ayrılmaya çalışan Akpınar'ı takip eden iki kişi, Akşemsettin Mahallesi Alperen Caddesi'nde Akpınar'a seyir halindeyken araçtan tabancayla ateş açtı.Silahlı saldırıda yaralanan Akpınar, bir taksi durağına çarpıp yere düştü.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Akpınar, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti.Polis yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Servan T. ve Ulaş K.'yi yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 tabanca ele geçirildi. Olayda Ulaş K.'nin tabancayı kullanan şüpheli olduğu belirlendi.Kamera kayıtlarında, motosiklet sürücüsünün hızla olay yerinden kaçmaya çalıştığı, şüphelilerin otomobille peşinden gittiği anlar görülüyor.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ulaş K. tutuklanırken, Servan T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Taksi Durağı Eğlence Mekanı Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

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