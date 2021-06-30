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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Eyüpsultan’da manevra yapan beton mikseri devrildi

Eyüpsultan’da manevra yapan beton mikseri devrildi

Olay yerinden görüntü

Bild Kamera Güvenlik Kamerası Beton Mikseri Direksiyon 

-Beton mikserinden görüntü
-Güvenlik kamerası
-Diğer detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Beton mikserinin devrilme anı kamerada İSTANBUL

- Eyüpsultan’da manevra yapan beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Kaza esnasında sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, beton mikserinin devrildiği o anlar kameraya yansıdı. Olay, saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan Rami Cuma Mahallesi Edebiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde geri doğru manevra yapan beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu binanın duvarına çarparak devrildi. Devrilen beton mikseri yaklaşık 5 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kaza sonrası beton mikseri sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, sokak üzerinde herhangi birisinin olmaması olası bir faciayı önledi. O anlar kamerada Sürücüsünün manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen beton mikserinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokak üzerinde geriye doğru gelmeye çalışan beton mikserinin daha sonra binanın duvarına çarparak devriliyor. Kaza sonrası devrilen beton mikseri olay yerine çağrılan vinç yardımıyla 2 saatlik çalışmanın ardından kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. (SB-RU
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