Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Eyüpsultan'da banka soygunu

Eyüpsultan'da banka soygunu

güvenlik kamerası

İlk Müdahale Güvenlik Görevlisi Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Banka Şubesi 

-yaralından görüntü
-polisten görüntü
-ambulanstan görüntü
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL )- Güvenlik görevlisini bıçaklayarak paraları alıp kaçan şahıs kamerada İSTANBUL

- Eyüpsultan'da şahıs, bir banka şubesine müşteri kılığında gelerek, güvenlik görevlisini biber gazıyla etkisiz hale getirdi. Şüpheli daha sonra güvenlik görevlisini bıçaklayarak, bir miktar para alıp kaçtı. Şüphelinin bankaya gelişi güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan Rami Mahallesi Reşadiye Caddesi üzerindeki bir bankanın şubesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, müşteri gibi bankaya giren Ertuğrul T., bir süre bekledikten sonra güvenlik görevlisine biber gazı sıkarak, onu bıçaklayarak etkisiz hale getirdi. Saldırgan ardından gişedeki parayı alıp kayıplara karıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı güvelik görevlisine müdahale ederken, polis ekipleri parmak izi ve güvenlik kamerası çalışması yaptı. Ekipler, ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Yaralı güvenlik görevlisi ise ilk müdahalesinin ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Öte yandan, saldırganın bankaya giriş görüntüleri başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Cinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptıCinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement