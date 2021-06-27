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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Evrakları eksik olan öğrencinin yardımına polis ekipleri koştu

Evrakları eksik olan öğrencinin yardımına polis ekipleri koştu

Polis ekiplerinin eksik sınav giriş belgesini öğrenciye yetiştirildi anın güvenlik kemerası görüntü

( ARTVİN ) ARTVİN

Okul Kapısı Giriş Belgesi Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Kışla 


- Artvin’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) giren Sude Makar isimli bir öğrenci, evrak eksiği nedeniyle sınav salonuna alınmadı. Ailesiyle irtibata geçen polis ekipleri öğrencinin evine giderek evraklarını ailesinden alıp öğrenciye ulaştırdı. Polis ekiplerinin bu telaşı güvenlik kameralarına yansıdı. Hopa ilçesindeki Hüsnü Ciner İlkokulu'nda sınava girecek olan Sude Makar, heyecandan sınava giriş belgesini evinde unuttu. Bu nedenle sınav salonuna alınmayan öğrencinin yardımına polis ekipleri koştu. Ailesiyle irtibata geçen polis ekipleri, sınav giriş belgesini ailesinden alarak sınavın başlamasına 8 dakika kala öğrenciye ulaştırmayı başardı. Polis ekiplerinin koşuşturduğu o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin bu telaşı okul kapısında bekleyen veliler tarafından alkışlarla karışandı.
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