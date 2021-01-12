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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı

Güvenlik kamerası görüntüleri

Tahkikat Ziynet Eşyası Akalan Güvenlik Kamerası Dolandırıcılık 

-Operasyon
-Şahısların emniyetten çıkarılması

( VAN ) - VAN

- Van’da evlilik vaadiyle 120 bin 600 TL değerinde dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde 120 bin 600 TL değerinde para ve ziynet eşyasını alarak meydana gelen 3 ayrı evlilik vaadiyle dolandırıcılık olayıyla ilgili olarak çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerimizce oluşturulan özel ekip tarafından evlilik vaadiyle dolandırıcılık olaylarının şüpheli/şüphelilerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında iş yerlerinin giriş/çıkış ve çevre güzergâhlar üzerinde bulunan toplam 12 güvenlik kamerası olay öncesi ve sonrası 90 saat incelenmiş. Görevlilerimizce yapılan çalışma sonucunda olayı gerçekleştirenin G.S., M.Ş.Y., D.Y. ve Ç.Ö isimli 4 şüpheli şahıs olduğu tespit edilmiş ve yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan G.S., M.Ş.Y. ve D.Y. isimli 3 şüpheli şahıs hakkında tanzim edilen tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir” denildi. (MSA-Y)
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