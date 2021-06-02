Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Evlerine giden gençlere önce laf attılar sonra bıçakla saldırdılar

- Evlerine giden gençlere önce laf attılar sonra bıçakla saldırdılar

Olay anından güvenlik kamerası görüntüsü

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Alabalık Bıçaklı Kavga Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinde sağlık ekiplerinden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Sağlık ekiplerince müdahale edilen gençten görüntü detaylar

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de 3 arkadaş evlerine girecekleri sırada kalabalık grup ile sözlü tartışma yaşadı. Daha sonra küfürleşen gençlerin bıçaklı kavgası 2 kişi yaralanırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; evlerine girmek üzere olan 3 arkadaş, o sırada yoldan geçen kalabalık grubun kendilerine sözlü sataşmasına karşılık verdi. Daha sonra gençlerin sözlü tartışması küfürleşmeye dönüştü. 3 arkadaşa bıçakla saldıran kalabalık grup 2 arkadaşı yaraladı. Güvenlik görevlisinin müdahalesi ile kavga ayrılırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki arkadaşı bıçaklayan grup ise ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Ali Eren Erman ve Burak Aziz Özlü’nün bacak ve kollarından bıçaklarla yaralandıkları belirlenirken diğer arkadaşları ise olayı yara almadan atlattı. Polis ekipleri ise çevrede olaya karışan kişileri arama çalışması başlattı. Siteye ait güvenlik kamerasında ise o anlar saniye saniye kaydedildi. Hastaneye kaldırılan iki arkadaşın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (FP-MB-Y)
İlgili Foto Galeriler
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement