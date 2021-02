Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehitlerinin ailelerine ziyaret

-şehitlerin mezarlarına ziyaret

-ailelerin dertleşmesi

-detaylar



( GAZİANTEP -ÖZEL)- Nöbet tutan aileler ile Gara şehitlerinin aileleri teröre karşı kenetlendi- Teröre katılım sıfırlandı, nöbet tutan ailelere katılım arttı GAZİANTEP



- HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler, Gara’da şehit edilen er Müslüm Altıntaş ile er Adil Kabaklı’nın ailelerine taziye ziyaretinde bulunarak şehitlerin mezarı başında dua etti.Diyarbakır’daki HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, Gara’da PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Müslüm Altıntaş ve Adil Kabaklı’nın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Hep beraber terörü bitireceklerini söyleyen aileler, örgüte katılımın sıfırlandığını nöbet tutan ailelere katımın ise çığ gibi büyüdüğünü ifade etti.

“Terörü bitireceğiz”Terörü bitireceklerini söyleyen Gara Şehidi Müslüm Altıntaş’ın babası Şevket Altıntaş, “Bunlar benim şeref misafirim, bunlar benim kader arkadaşım. Bunların halinden en iyi ben anlarım. Onlar benim halimden anlayan kişiler. Çünkü aynı acıyı yaşıyoruz. Biz bu terörü Allah’ın izni ile bitireceğiz. Biz HDP binasının önüne gittiğimizde sandılar ki birkaç gün oturup gideceğiz. Burada bir çığlık olacak demiştim. Ya zafer yada ölüm çığlığı dedim. Ben bunu dolayısıyla göze almıştım. Biz devletimizin sonuna kadar arkasındayız. Siyasetçilere söylüyorum, bizim üzerimizden siyaset yapmasınlar. Biz 500 güne yakın HDP önünde oturduk. Bize o kadar saldırılarda bulundular ne yazık ki, ne CHP, ne İYİ Parti nede Saadet Partisi HDP’yi doğrularcasına sessiz kaldı” dedi.

“Örgüte katılım sıfır ama bize katılım çok yüksek”HDP önünde evlat nöbetinde olan Süleyman Aydın örgüte katılımın sıfırlandığını belirterek, “İlk evlat nöbetine durduğumuzda onlar yavaş yavaş bitiyordu. Şuan örgüte katılım sıfır ama bize katılım çok yüksek. Anne ve babalar artık feryadımızı duyuyorlar. Katılımımız gittikçe yükseliyor. Artık PKK terör örgütünün iç yüzünü herkes görsün onları lanetliyoruz. Bazı muhalefet partileri hala HDP’ye destek veriyorlar. HDP eşittir PKK’dır. Devletimiz büyüktür. Bunlarla büyük bir mücadele veriyorlar. Biz evlat nöbetindeki anne ve babalar olarak şehit ailelerimizin yanındayız. Teslim olanlarla zaman zaman görüştük. Bize işkence ettiklerini tırnaklarımızı çektiklerini kerpetenle bunların dişlerini çekiyorlar. Yani bu çocuklara vahşet yapıyorlar. Bu çocuklar ölümü göze alarak kaçıyorlar” ifadelerini kullandı.“Artık oğlum dönse bile bir zevk almıyorum”Şevket Altıntaş’ın oğlu Müslüm Altıntaş’ın şehit olmasının kendisini derinden üzdüğünü ifade eden evlat nöbetindeki Celil Bektaş, “Şevket abi ile beraber hemen hemen aynı gün eyleme başladık. Onlarla bir aile olmuştuk. Onun oğlu şehit oldu. İnanınki sanki benim oğlum şehit oldu. Artık oğlum dönse bile bir zevk almıyorum. Bu ailelerin çoğu Kürt’tür. Hani diyorlar ki Kürt davası, neyin davası, bunlar hepsi Kürt. Bir Kürt olarak bu ailenin yüzüne bakamıyorum. Biz bu aileleri asla yalnız bırakmayacağız. İnadına o çadırda dik duracağız. Ve onları bitireceğiz” şeklinde konuştu.

“Evlat nöbeti tutan ailelerle can ciğer olduk”Evlat nöbeti tutan ailelerle can ciğer olduklarını vurgulayan Şehit Er Müslüm Altıntaş’ın Annesi Songül Altıntaş, “6 yıl bunlar benim yavrumu elimden alarak bize kan kusturdular. Oğlum orada zulüm altındaydı. Biz burada eziyet çekiyorduk. Bunların Kürtlerle bir ilgisi yok, bak biz bu aileler hepimiz Kürt’üz. Çocuklarımızı dağa kaçırıyorlar. Biz bu evlat nöbeti tutan ailelerle can ciğer olduk. Çünkü acımız bir hepimiz evlat acısı çektik. Allah PKK’nın belasını versin” şeklinde konuştu.

“Beraber lokmamızı paylaşmıştık”Evlat nöbetindeki anne Solmaz Örünç ise şehit aileleri ile lokmalarını paylaştıklarını ifade ederek, “1.5 yıldır HDP’nin kapısında çocuğumu bekliyorum. Songül ile arkadaştık. Lokmamızı paylaşmıştık. Onun evladı benim evladımdır. Onlar hainlik yaptı. Ben terörü lanetliyorum. Bu çocuklardan ne istediler Allah onlara bele versin” ifadelerini kullandı.“Songül anne sadece çocuğunu istiyordu”Evlat nöbetindeki anne Türkan Mutlu, “Songül abla ile HDP önünde nöbet tutuyorduk. Beraber ağladık beraber dertleştik. Ben 1.5 sene doğru dürüst çocuklarımı görmedim. Bizim masamız soframız birdi. Diyorlar ki biz Kürtlerin haklarını arıyoruz, Songül Altıntaş bir Kürt anneydi. Her gün feryat ederek Müslüm’ü istiyordu. Onlar ise zalimce Müslüm’ü vurdular” diye konuştu.

Aileler daha sonra hep beraber şehit mezarlarını ziyaret ederek dua etti.



