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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Evlat nöbeti tutanlara gönülleri ile destek oldular

Evlat nöbeti tutanlara gönülleri ile destek oldular

Gelen ziyaretçilerden görüntü

Belediye Başkanı Kaçırılma Ziyaretçiler Genel Sekreter Terör Örgütü 

-Ziyaretçilerin aileleri selamlaması
-Erol Mutlu konuşması
-Kuran-ı kerim okunması
-Duaların okunması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR )- Nevşehir’den gelen Görmeyenler Derneğinden evlat nöbeti tutan ailelere destek DİYARBAKIR

- Nevşehir’den gelen Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği üyesi heyet evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret ederek, ailelerin bir an önce evlatlarına kavuşması için dua etti. Diyarbakır’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti 644’üncü gününde sürerken şehre gelen Nevşehir Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği üyesi heyet aileleri ziyaret etti. Nevşehir Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği üyesi grup evlat nöbetindeki ailelerle tek tek sohbet ederek acılarını paylaştı. “Devletimiz bu PKK’yı kökünden kazıp evlatlarınızı size teslim edecektir” Ailelere destek vermek için Diyarbakır’a geldiklerini açıklayan Nevşehir Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği Başkanı Erol Mutlu, “Nevşehir valimiz, Nevşehir belediye başkanımızın ve Nevşehir il özel idare genel sekreterimizin sizlere selamını getirdik. Kapadokya’dan ve Nevşehir’den tüm hemşerilerimizin size destek olmak üzere onlarında sizlere selamını getirdik. İnşallah bu PKK’yı kökünden kazıp sizin evlatlarınızda ellerinize devletimiz teslim edecek. Bizlerde hepimiz devletimizin ve milletimizin yanındayız. Sizin evlatlarınıza kavuşmanız için gönülden destekçi olacağız" diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından Kuran-ı Kerim okuyan Nevşehir Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği üyeleri ardından dua ederek bölgeden ayrıldı.
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