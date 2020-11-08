Ev ve iş yerini soyan hırsızlar kamerada

-çalınan bazı malzemelere ait fotoğraflar

-şüpheli şahısların emniyete götürülme anlarına ait görsel



( GAZİANTEP )- Hırsızlık şüphelisi 2 şahıs tutuklandı GAZİANTEP



- Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis hırsızlık zanlısı 3 şüpheliyi yakaladı. İş yerinden ve evden hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, şüphelilerden 2'si tutuklandı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ev, bir iş yeri, bir motosiklet ve bir açıktan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan titiz çalışmalar sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin bir iş yerinden ve evden hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, çalıntı 1 motosiklet de ele geçirildi. 3 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.



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