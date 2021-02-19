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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Ev sahiplerinin uyuduğu sırada hırsızlık yapan şüpheliler Bursa'da yakalandı

Ev sahiplerinin uyuduğu sırada hırsızlık yapan şüpheliler Bursa'da yakalandı

Zanlıların çıkarılması

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Akkale Hırsız 


- Çanakkale'de ev sahiplerinin uyuduğu sırada eve girerek hırsızlık yapan şüpheliler Bursa'da yakalandı. Çanakkale'nin Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir ikamette meydana gelen olay, hırsızlar ev sahiplerinin uyumasını fırsat bilerek içeri girdi. Hırsızlık yapan şüpheliler daha sonra kayıplara karıştı. Emniyet güçlerinin yaklaşık 120 güvenlik kamerasını incelediği olayda şüphelilerin Bursa'da olduğu tespit edildi. Çanakkale Emniyeti'nden Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilen şüpheliler 21 yaşındaki V.K. ve 18 yaşındaki D.B. Bursa Hırsızlık Büro ekipleri tarafından yakalandı. Daha sonra Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine teslim edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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