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ESKİŞEHİR - Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ESKİŞEHİR - Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR - Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı

- Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anı Eskişehir 'de hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de küçük yaştaki kız çocuğuna gözcülük yaptırıp girdiği bir apartmandaki 3 dairenin çelik kapısını açarak evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın, gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Şirintepe Mahallesi'nde bir apartmana giren H.U'nun yanındaki 7 yaşındaki kızına gözcülük yaptırıp 3 daireden yaklaşık 2 bin lira para çalarak olay yerinden firar etmesiyle ilgili çalışma başlattı.Polisin araştırmaları sonucu Bolu'dan Eskişehir 'e geldiği belirlenen H.U. kent merkezinde yakalandı. Gözaltına alınan ve hakkında Bolu'da hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheli H.U'nun hırsızlık anları ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kızıyla birlikte apartmana giren zanlının uzun süre kapı zillerine bastığı, açan olmayınca kızına gözcülük yaptırıp, kısa sürede çelik kapıları elindeki aparatla açıp eve girdiği görüldü.

Çelik Kapı Güvenlik Kamerası Hapis Cezası Kız Çocuğu Gözaltı 

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