Eskişehir’de kedi vahşeti

-Sokaktan görüntü

-Esnaf Yasemin Dönertaş'tan röportaj



( ESKİŞEHİR )-Sokak kedisini öldürüp mama kabının yanına attılar ESKİŞEHİR



- Eskişehir’in Tarihi Odunpazarı Evlerinin bulunduğu bölgede iddiaya göre bir sokak kedisi öldürülerek mama ve su kabının yanına atıldı. Eskişehir’in en önemli turistlik yerlerinden olan Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi’ndeki Çürükhoca Sokağı üzerinde karnı açılarak öldürülmüş bir kedi bulundu. İddiaya göre öldürülen kedi esnafın koymuş olduğu mama ve su kaplarının yanında bulundu. Sabah saatlerinde işletmelerini açmak için gelen esnaf tarafından görülen ölü kedi aynı zamanda sokak sakinlerini de korkuttu. Esnafın polise haber vermesiyle birlikte olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı. Tetkikler kapsamında polis ekipleri cesedin bulunduğu noktayı gören güvenlik kamerası görüntülerini inceleme altına aldı. Karın bölgesi yarılan ve iç organları dışarda bir vaziyette cansız yatan kedinin üzeri kapatıldı. Turistlerin yoğun bir şekilde bulunduğu sokakta zaman zaman kötü kokular duyuldu. Oradan geçen turistlerin olay yerini meraklı gözlerle incelediği görüldü.

Sokağa gelen belediye ekipleri ölü kediyi bulunduğu noktadan kaldırdı. Öte yandan kaldırılan kedi ölüsünün ardından diğer sokak kedilerinin mama ve suya dokunmadan sadece kedinin yattığı yeri uzun süre koklaması dikkatlerden kaçmadı. “Kim yaptıysa cezasını çeksin istiyorum” Sokak üzerinde dükkânı bulunan esnaf Yasemin Dönertaş, bulduğu kedi cesedinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Kedinin başka bir yerde öldürülüp sokağa getirildiğini iddia eden Dönertaş, herhangi bir iki hayvan arasında oluşabilecek bir kavgada mama ve su kaplarının zarar göreceğini ifade etti.

Yasemin Dönertaş, “Birkaç gündür, bazı esnaflar tarafından benim kedilerim rahatsız ediliyor. Yaklaşık 10 gün önce uyardım ama yine mama yiyen kedileri sürekli taciz ettiler, su ile kovaladılar. Ben çok üzgünüm sabah yoldan geçen birileri ‘kedi çok kötü’ dediğini duydum. Camdan baktığımda kedi hareketsiz bir biçimde orada yatıyordu. Köpekle kedinin boğuşması çok farklıdır. Kedi kendini savunur. Mama kabında bir tane dökülme yok, kan yok, hiçbir şey yok. Bağırsakları çıkartılıp buraya bırakılmış. Ben söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Gerekli şikâyetlerimizi yaptık, muhtemelen sonuçlar çıkar. Kim yaptıysa cezasını çeksin istiyorum. Ben evimde de kedi bakıyorum, sokaktaki kedilere de bakıyorum. Bulduğumuzu sahiplendiriyoruz. Bu hayvan küçücük, ağzı yok dili yok. Yedirirsen yiyecek, vermiyorsan yemeyecek. Bari zarar verme” diye konuşarak durumdan duyduğu rahatsızlığı ve üzüntüyü dile getirdi.

