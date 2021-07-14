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Eskişehir'de ışık ihlali yapan umursamaz sürücü kamerada
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Eskişehir'de ışık ihlali yapan umursamaz sürücü kamerada

Eskişehir'de ışık ihlali yapan umursamaz sürücü kamerada

Kırmızı ışık ihlalinden araç kamerası görüntüsü

( ESKİŞEHİR )- Kırmızı ışığı dikkate almayan sürücü etrafına bakarak yoluna devam etti ESKİŞEHİR

Araç Kamerası Kamera Kırmızı Işık Işık İhlali 


- Eskişehir’de trafikte seyir halinde olan otomobil sürücüsünün umursamaz şekilde kırmızı ışıktan geçtiği anlar, arkasında bulunan başka bir aracın kamerasına yansıdı. Olay, Hacı Seyit mahallesine bağlı Duatepe sokakta bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, sokak üzerinde seyir halindeki aracın sürücüsü, Gazi Yakup Satar caddesine doğru sağa dönmek için yola çıkıyor. Bu sırada kırmızı ışık yanmasına rağmen dikkate almayan duyarsız sürücü yoluna devam ederek caddeye çıkıyor. Başka bir aracın gelmemesi nedeniyle sürücünün yaptığı trafik ihlalinde herhangi bir kaza yaşanmazken, umarsız tavır başka bir aracın kamerasına yansıyor. (ŞEV-Y)
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