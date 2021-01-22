Eski Bakan Faruk Çelik tatil için Sındırgı’yı tercih etti

--Eski bakan Çelik Başan Yavaş'ı belediyede ziyareti

--Belediye Başkanı Yavaş'ın eski bakan Çelik'e brifing ve belediyeyi gezdirmesi

--Eski Bakan Çelik'in açıklaması

--Başkan Yavaş'ın açıklaması



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- 2011-2015 yılları arasında Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı, 2015-2017 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanı olarak görev yapan Faruk Çelik de ailesi ile birlikte tatil için Sındırgı ilçesini ve termal kaynakları tercih edenler arasında yer aldı. Sındırgı adını duyduğunu ancak bakanlığı döneminde Balıkesir’in bu bölgesine gelmenin kısmet olmadığını belirten bakan Çelik arkadaş heyeti ile birlikte dinlenmek için Sındırgı’daki termal tesisleri tercih etti. Sındırgı ilçe merkezine gelen Çelik, Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş’ı makamında ziyaret ederek ilçe ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eski bakan Faruk Çelik “ Hafta sonu tatil için güzel ilçemiz Sındırgı’ya ailece gelmiş bulunuyoruz. Bu vesile ile sayın belediye başkanımızı uzun zamandır, üç dönemdir Sındırgı’ya hizmet eden Ekrem kardeşimizi de ziyaret ettik. Hem Sındırgı ile ilgili hem Balıkesir ile ilgili, yapılan çalışmaları ve hizmetleri dinleme istişare etme imkânımız oldu. Güzel işlere imza atmışlar ve geleceğe dönük de son derece ilçemizi öne çıkaracak, ülkemizin gündemine taşıyacak önemli projelerden de bahsettiler. İnşallah kısa sürede de o projelerin de tamamlandığını hep beraber görürüz. Bu tarihi güzel ilçemizin, bu imkânları inşallah bütün vatandaşlarımıza sunulur. Kendilerine ve çalışma arkadaşlarına başarılar diliyor, tüm Sındırgılılara da saygılar sunuyorum” dedi.

Ziyaretten ve tatil için Sındırgı’yı tercih etmelerinden dolayı hoşnut olduklarını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “ Geçmiş dönemlerde AK Parti de devletimizin bakanlık hizmetlerini yürütmüş olan Faruk Çelik bakanımızı Sındırgımızda ağırladık. Tatil olarak Sındırgı’yı tercih etmiş olmaları, arkadaşları ile birlikte bizi çok mutlu etti. Makamda da bizleri ziyaret ettiler. Kendilerini misafir etmekten Sındırgı’da bulunmalarından ziyadesi ile mutlu olduk. Rabbim kendilerine kolaylıklar versin. Doğal şehir Sındırgı turizmle alakalı insanları kendi cazibesine çekmeye devam ediyor“ dedi.

(HT



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