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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Eşinin çarptığı bisikletli kadını hareketiz görünce sinir krizi geçirdi

Eşinin çarptığı bisikletli kadını hareketiz görünce sinir krizi geçirdi

kazanın ardından yaralıya yardım eden vatandaşlar cep telefonuyla

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Ticari Araç Bisiklet Cep Telefonu 

-yaralıya ambulansta müdahale
-olay yeri detay
-araçlar detay
-kriz geçiren kadın
-esnafın konuşması
-kaza anı güvenlik kamerası

( ANTALYA )- Fenalaşan kadın, yaralıyla birlikte hastaneye kaldırıldı ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde rampa aşağı hızla inen bisikletli, seyir halindeki ticari araca çarptı. Kazada, bisiklet sürücüsü kadın yaralanırken ticari araçta bulunan sürücünün eşi yaralıyı baygın halde görünce fenalık geçirdi.Kaza, Aydınevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burcu Polat’ın kullandığı bisiklet, Yüksel Ay’ın kullandığı 07 LEJ 48 plakalı ticari araca, arkadan çarptı. Kazada yere savrularak yaralanan ve baygınlık geçiren bisiklet sürücüsüne ilk müdahale ticari araç sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Yaralı Burcu Polat, 112 ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Sinir krizi geçirdiBisikletin çarptığı ticari araçta yolcu olarak bulunan araç sürücüsünün eşi G.A., bisiklet sürücüsünün yerde baygın halde yattığını görünce sinir krizi geçirdi. Tüm uğraşlara rağmen sakinleştirilemeyen G.A. da olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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