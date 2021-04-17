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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Eşini takip eden adama sokak ortasında tekme tokat dayak kamerada

Eşini takip eden adama sokak ortasında tekme tokat dayak kamerada

olay anı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Dayak 


- Esenyurt’ta karısını takip ettiği iddia edilen şahısla sokakta karşılaşan adam, yakınlarıyla birlikte tekme, tokat ve yumrukla şahsı darp etti. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir kadın, tanımadığı bir şahıs tarafından taciz ediliyordu. Kadın durumu eşine ve çevresindekilere anlattı. Öfkelenen koca, karısını takip eden adamı sokak ortasında tekrar takip ederken yakaladı. Tacizci olduğu ileri sürülen adamı sokak ortasında öfkeli koca ve yakınları tekme , tokat ve yumruklarla darp etti. Tacizci ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilerek şikayet üzerine gözaltına alındı. Yaşanan anlar güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi Görüntülerde, tacizci olduğu söylenilen şahısla karşılaşılması ve sonrasında yaşanan tekme tokat kavga anları yer aldı.
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