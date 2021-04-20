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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Eşini öldürdü, direndi, silahla ateş açtı... Özel harekatın film gibi operasyonuyla yakalandı

Eşini öldürdü, direndi, silahla ateş açtı... Özel harekatın film gibi operasyonuyla yakalandı

ÖZEL HAREKAT TİMLERİ

Dedektif Güvenlik Kamerası Film Gibi Katil Zanlısı Polis Ekipleri 

-ZANLININ ALINMASI
-FARKLI AÇILAR

( BURSA - TOPLU - GÜVENLİK KAMERASI)- Çift arasında cinayet öncesi yaşanan tartışma güvenlik kamerasına yansıdı- Bursa'da kendisinden ayrılmak üzere olan eşini parkta öldüren zanlı, saklandığı evinde 1 saatlik direnişin ardından özel harekat timleri tarafından silahıyla birlikte gözaltına alındı BURSA

- Bursa’da ayrılmak üzere olduğu karısını parkın ortasında öldürdükten sonra evine kaçan zanlı, saklandığı evde sıkıştırıldı. 1 saat boyunca peş peşe ateş açıp direnen katil zanlısı, özel harekat timlerinin katıldığı 1 saat süren operasyonun ardından gözaltına alındı. Mahalle sakinleri ise operasyonu film izler gibi seyretti. Sabah saat 07.20 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli 428. Sokakta karısı Aygül Yıldız’ı (45) öldüren Mehmet Yıldız (45), silahı ile birlikte merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Ortayol Mevkisi'ndeki evine saklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu dedektifleri zanlının evine kaçtığını belirledi. Ekiplerin gözaltına almak istediği Mehmet Yıldız silahıyla direndi. Bölgeye operasyon için özel harekat timleri sevk edildi. Teslim olmamakta ısrar eden Mehmet Yıldız, çevresini saran polis ekiplerinin uzaklaşması için birkaç kez elindeki silahı kullandı Zanlı timlerin nefes kesen operasyonuyla gözaltına alındı. Mahalle sakinlerinin film gibi izlediği operasyon sonrası zanlı sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü (GB-İHS)
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