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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Esenyurt’un 10 günde 5 eve giren hırsızlık şebekesi çökertildi

- Esenyurt’un 10 günde 5 eve giren hırsızlık şebekesi çökertildi

Güvenlik kamerası dolaşmaları

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilişi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’ta 10 günde 5 farklı evden hırsızlık yapan 3 şahıs polisin çalışması sonucunda kıskıvrak yakalandı. Şahısların yaptığı bazı hırsızlık olaylarından sonra sokakta gezinmeleri de güvenlik kameralarına yansıdı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği dedektifleri, Süleymaniye Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Çınar Mahallesi başta olmak üzere 10 günde 5 ayrı adresi giren 3 kişilik hırsızlık şebekesini çökertti. Şüphelilerin son girdiği adreslerden sonra yapılan şikayetleri değerlendiren polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Sokak sokak hırsızları arayan polis, arasında 18 yaşından küçük 1 şahıs olmak üzere toplam 3 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Şahıslar polisteki sorgusunda suçlarını itiraf etti. Yapılan çalışmalar sonrasında 3 kişilik hırsızlık şebekesi üyeleri mahkemeye sevk edildi. Şahısların hırsızlık olaylarından önce ve sonra sokakta gezinmeleri de güvenlik kameralarına yansıdı. (MD-ÖFA
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