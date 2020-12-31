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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Esenyurt’ta yılbaşı gecesinde sahte alkol operasyonu

Esenyurt’ta yılbaşı gecesinde sahte alkol operasyonu

Ev içerisinden görüntü

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Yılbaşı Gecesi Harekete Geç Kaçak Sigara 

-Ekipleden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Satışa hazır ve doldurulmayı bekleyen litrelerce sahte alkol ele geçirildi İSTANBUL

- Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yılbaşına saatler kala operasyon düzenledikleri bir evde çok sayıda satışa hazır ve litrelerce sahte alkol ile uyuşturucu madde ele geçirdi.Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte alkol imalathanesine yönelik gelen ihbar üzerine harekete geçti. İhbarı değerlendiren ekipler adrese operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda evin içerisinde satışa hazır halde ve litrelerce doldurulmayı bekleyen sahte alkol ile çok sayıda boş şişe ele geçirildi. Ev içerisinde incelemelerde bulunan ekipler, uyuşturucu madde ve kaçak sigara olduğunu tespit etti. Ekiplerin evdeki çalışmaları sürüyor.
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