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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Esenyurt’ta sopalı yol verme kavgası kamerada

Esenyurt’ta sopalı yol verme kavgası kamerada

Güvenlik kamerası kavga anı

( İSTANBUL ) -- Kavgayı ayırmaya çalışan bir kadın arada kaldı İSTANBUL

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- Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan yol verme tartışması sopalı kavgaya dönüştü. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken kavgada bir kadın ise arada kaldı. Olay geçtiğimiz cumartesi günü Bağlarçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında sokaktan geçerken arabamın aynasına çarptın diyerek tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın sonrasında küfürleşen grup birbirlerine sopayla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilen üç kişiyi İfadeleri alınmak üzere karakola götürdü. Yaşanan olayda hafif yaralananlar ise hastaneye sevk edildi. Kadının da arada kaldığı kavga anı güvenlik kamerasında Yaşanan tartışma ve kavga anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde taraflar kavga etmesi ve sonrasında sopalarla birbirlerini darp etmeleri yer aldı. (Md-ÖFA
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