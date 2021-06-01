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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Esenyurt'ta sokak ortasında demir sopalı kavga kamerada

Esenyurt'ta sokak ortasında demir sopalı kavga kamerada

Kavga görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Kamera Güvenlik Kamerası Saldırı 


- Esenyurt'ta yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan kavgada demir sopalar kullanıldı. Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü anlar kameralara yansıdı. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu iki aile arasında sosyal medyada yaşanan gerginlik, kavgaya dönüştü. Sokak ortasında karşılaşan taraflar, birbirine girdi. Arabadan demir sopalar alan şahıslar, ortalığı savaş alanına çevirdi. Sokak ortasında yaşanan dehşet güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kavgaya tutuşan taraflar araçlarından demir sopalar alarak birbirine saldırıyor. Kavgada kaldırım yerden sökülen kaldırım taşlarının da kullanıldığı görülüyor.
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